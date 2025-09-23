Un nouveau lieu de vie et de restauration vient d’ouvrir à Frontignan-Plage (34) : les Halles. Pensé pour dynamiser la station balnéaire tout au long de l’année, le site propose des marchés, des after beach et soirées musicales. Pour sonoriser efficacement les lieux, AZ Music a opté pour les enceintes murales WMR 60T. Ce modèle deux voies de 80 W RMS offre jusqu’à 114 dB SPL, une réponse en fréquence de 70 Hz à 20 kHz et un pavillon à directivité constante (140° × 100°). Dotées d’un indice IP55, elles sont conçues pour durer et pour résister aux conditions extérieures. Les WMR 60T sont disponibles en noir ou blanc.