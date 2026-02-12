L’HaluStrip Duo est une barre LED IP65 à double couche intégrant des fonctions de lumière et de vidéo dans une conception modulaire. Elle combine 14 pixels blanc chaud à angle étroit (14 × 1, 4,9°) pour des effets volumétriques et 126 pixels RVBB haute luminosité (3 × 42) pour des effets vidéo. Chaque pixel peut être contrôlé individuellement, permettant d’utiliser des contenus vidéo sur l’une, l’autre ou les deux sources simultanément. Le système est adapté pour la scène, la télévision, les défilés, les grands clubs ou les festivals. Plusieurs protocoles de contrôle sont disponibles : DMX, RDM, sACN, Art-Net et RDMnet, permettant l’emploi d’une console et/ou d’un média serveur.