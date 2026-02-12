sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

HaluStrip Duo Prolights

12 Fév 2026 | News Lumière & Vidéo

33 SONO MAGAZINE NEWS Prolights HaluStrip Duo

L’HaluStrip Duo est une barre LED IP65 à double couche intégrant des fonctions de lumière et de vidéo dans une conception modulaire. Elle combine 14 pixels blanc chaud à angle étroit (14 × 1, 4,9°) pour des effets volumétriques et 126 pixels RVBB haute luminosité (3 × 42) pour des effets vidéo. Chaque pixel peut être contrôlé individuellement, permettant d’utiliser des contenus vidéo sur l’une, l’autre ou les deux sources simultanément. Le système est adapté pour la scène, la télévision, les défilés, les grands clubs ou les festivals. Plusieurs protocoles de contrôle sont disponibles : DMX, RDM, sACN, Art-Net et RDMnet, permettant l’emploi d’une console et/ou d’un média serveur.

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...