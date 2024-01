Harman Professional acquiert Flux

Harman Professional Solutions a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir Flux::, pionnier de la production audio immersive, de la conception de plug-ins de traitement audio et de l’analyse audio. L’acquisition élargit l’offre de Harman dans de multiples applications, en plus d’établir une base pour l’innovation future en réunissant l’équipe de Flux:: aux ingénieurs Harman. Une fois l’achat finalisé, il inclura les solutions immersives, de traitement et d’analyse de Flux:: pour la production en direct, l’installation sonore, la création de contenu et la post-production. Aujourd’hui, l’offre Flux:: compte près de 20 produits utilisés dans le monde entier.