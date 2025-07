Fabricant historique de consoles de mixage haut de gamme, Harrison Audio annonce son système D510 500 Series, composé d’un rack D510r à dix emplacements, d’un mélangeur analogique 10 x 2 D510mx en option, d’une interface AoIP D510Dante et de cartes d’interface audio USB et ADAT D510usb à venir, offrant ainsi une solution complète et inégalée pour les utilisateurs nouveaux et existants de la technologie audio 500 Series. Bien plus qu’un rack de dix emplacements de la série 500, le système D510 peut servir de pièce maîtresse de studio, de side-car de console, de solution portable haute performance, d’outil de production de son en direct, et bien plus encore.