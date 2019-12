HAUT-PARLEURS DE PLAFOND POLYVALENTS

La série VIC du fabricant Ecler a été conçue avec un double objectif : qualité du matériel et facilité d’installation. Ces plafonniers s’installent dans tout type de matériaux, dont l’épaisseur peut atteindre jusqu’à 5 cm. Ils s’adaptent à tout environnement, des magasins aux centres de loisirs ou encore des clubs de sport aux musées. Magnétiques, les grilles peuvent être rondes ou carrées et livrées dans une large gamme de couleurs. La série VIC est disponible en 6,5’’ et 8’’, woofer à chaque fois accompagné d’un tweeter 0,5’’. Un sub 8’’ complète l’offre. Ils existent en basse et haute impédance. Un accessoire original de fixation, le VICX, ainsi qu’un capot anti-feu Aviccan, sont disponibles. ■