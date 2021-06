HAUT-PARLEURS SUSPENDUS SPHÉRIQUES AUDAC

Désormais équipée de transformateurs 70 et 100 V et d’une esthétique originale, la série ASP désigne des projecteurs de son à haute efficacité assurant une excellente intelligibilité de la voix et une diffusion de qualité de la musique d’ambiance pour une multitude d’applications, gares, magasins, aéroports… La diffusion horizontale est assurée à 360°. Disponibles en noir ou en blanc, construits en ABS, les coffrets sont résistants aux UV et à la moisissure. L’ensemble propose une protection IP 56. Signe de la confiance que ses produits lui inspirent, le fabricant Audac garantit ses enceintes passives pendant une durée cinq ans. ■