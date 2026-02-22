ProLive Formation est habilité par la CPNEF-SV pour dispenser le CQP électricien du spectacle, certification professionnelle de niveau 4. Cette formation complète de six semaines, alternant apports théoriques, pratique intensive et mises en situation professionnelles, permet d’acquérir les compétences indispensables pour intervenir en toute sécurité sur des installations électriques temporaires. Elle s’adresse aux personnes souhaitant se professionnaliser dans un secteur passionnant, technique, exigeant et en constante évolution. Formation éligible au CPF. La première session se déroulera du 9 février au 20 mars à Wallers (Hauts-de-France).
Plus d’infos : www.proliveformation.fr