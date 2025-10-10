Compacte et strictement analogique

Entreprise berlinoise créée en 2015, HEDD nous avait déjà impressionnés avec son modèle 20 MK2 testé dans SONO Mag n°495. Après cette trois voies compacte dotée d’un filtrage et d’un traitement numérique assurant une mise en phase parfaite, nous découvrons ici la nouvelle entrée de gamme du constructeur. La 05 A-CORE est une « simple » enceinte active deux voies strictement analogique… Est-elle à la hauteur de ses grandes sœurs plus onéreuses ?

La nouvelle gamme HEDD A-CORE (pour cœur analogique) renonce entièrement à l’utilisation de DSP pour assurer le filtrage entre les haut-parleurs et l’optimisation de la phase sur tout le spectre, propre à la série MK2. Ce choix répond à la volonté de proposer des produits plus accessibles, mais aussi à une évolution constatée des installations d’écoute de contrôle.

De plus en plus de solutions de calibration numérique sont présentes sur le marché. Certaines prennent la forme d’un logiciel installé dans l’ordinateur de la station de mixage, d’autres sont intégrées dans les interfaces audio dont le DSP se charge de la correction, d’autres encore sont des processeurs numériques externes autonomes.

Les budgets et les fonctionnalités varient grandement entre les logiciels à quelques centaines d’euros et les processeurs les plus aboutis corrigeant les aspects temporels et de phase à plusieurs milliers.

À travers l’étude statistique des configurations sauvegardées en ligne par les utilisateurs des modèles MK2, HEDD a constaté que 20 à 25 % n’activaient pas la correction numérique de son « Lineariser ». La firme en a déduit que certains clients seraient heureux de ne pas payer pour une fonctionnalité inutile ou déléguée à une solution externe. Cependant, Klaus Heinz et son équipe d’ingénieurs n’ont pas voulu renoncer à la qualité offerte par la gamme supérieure.

Le défi du filtrage analogique

L’objectif fixé était de ne pouvoir distinguer à l’écoute une modèle 05 A-CORE d’une MK2. Or cela n’est pas chose aisée car le filtrage numérique par DSP permet des corrections précises et sans certains artefacts de rotation de phase typiquement analogique. Il aura fallu un an et demi de travail pour y parvenir… en allant chercher les compétences nécessaires en Angleterre !

En effet, après plusieurs mois d’efforts infructueux, l’équipe HEDD a dû reconnaître ses limites dans le domaine du filtrage analogique. La solution est apparue grâce à l’apport de deux ingénieurs anglais ayant travaillé pour des marques britanniques et américaines de renom.

Elle a tout d’une grande !

En dehors de ce précieux filtre analogique, la 05 A-CORE partage beaucoup avec la version MK2 pourtant 200 € plus coûteuse.

L’ébénisterie, les amplificateurs et les haut-parleurs sont identiques. On retrouve le tweeter AMT spécifique HEDD, assemblé à Berlin. Rappelons que cet Air Motion Transformer (transformateur de mouvement d’air) est constitué d’un film métallique plié à la manière des soufflets d’un accordéon.