La dernière version de CTRL, le logiciel de contrôle à distance des moniteurs MK2 et des subs Bass de HEDD Audio, ajoute un bypass par bande de l’égaliseur, améliore l’affichage des listes et le suivi de l’état des moniteurs, actualise la nomenclature des formats immersifs et optimise les communications réseau. CTRL permet de piloter jusqu’à 250 moniteurs MK2 et d’accéder à leurs paramètres ainsi qu’aux fonctions DSP : délai, égaliseur paramétrique 12 bandes, groupes avec réglages dédiés et sauvegarde de configurations. Cette version prépare l’arrivée de fonctions de calibration automatique. La mise à jour est gratuite, sans enregistrement, et s’accompagne de celle du firmware.