HEDD Audio élargit sa série A-Core avec ce moniteur analogique trois voies conçu pour les grands studios et le mastering. Fonctionnant sans DSP ni traitement numérique, il offre un signal direct, fidèle et à faible latence. L’amplification repose sur des modules ICE Power classe D, le tweeter AMT assure des aigus précis et réactifs, et les woofers Honeycomb améliorent les médiums et l’étendue des basses. Le système de filtrage analogique garantit une réponse cohérente et naturelle en phase, tandis que les réglages graves/aigus et les connexions XLR, TRS et RCA facilitent l’intégration dans différents environnements. L’enceinte en MDF robuste, fabriquée à Berlin, offre une réponse en fréquence s’étendant jusqu’à 32 Hz, un SPL allant jusqu’à 120 dB SPL et bénéficie d’une garantie de cinq ans.