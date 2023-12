HEDD présente la nouvelle itération du HEDDphone Two, un casque supra-aural ouvert. De fabrication allemande, il est doté de transducteurs AMT avec une bande passante élargie et une amélioration des performances ; une conception 25 % plus légère grâce à l’utilisation de matériaux comme le magnésium et la fibre de carbone ; un arceau redesigné et des oreillettes en cuir vegan. Le diaphragme est en film polyimide Kapton, et la plage de fréquences va de 10 Hz à 40 kHz. Le casque est garanti cinq ans et livré dans mallette de transport, avec câbles symétriques et asymétriques et un jeu d’oreillettes de rechange.