Le festival et le concours de danse Heiva i Paris attirent des amateurs venus du monde entier. Créé par le chanteur tahitien Ken Carlter, cette fête est une exposition vivante de la culture et de la communauté du Pacifique Sud. Plus de 200 personnes ont participé au concours de danse Heiva 2019. Le concepteur lumière David Seligmann-Forest a créé son design lumière avec des projecteurs Chauvet Professional, 12 Maverick MK Pyxis et huit COLORado Solo Batten, afin d’offrir un cadre visuel immersif à la chorégraphie, bercé par les sons de la musique traditionnelle polynésienne. Ces projecteurs, disposés sur des totems et sur le pont de scène, apportaient un soutien visuel dynamique aux danseurs, tout en créant un environnement propice à la captation. ■