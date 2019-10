Rappelons dans les grandes lignes ce qu’est Hellfest pour les extraterrestres qui n’en auraient pas entendu parler. C’est juste LE festival métal français, qui accueille depuis quatorze ans environ 180 groupes en trois jours sur six scènes (dont deux scènes principales pour ce qui nous concerne) et plus de 160 000 festivaliers cette année. Sans compter les centaines de milliers de litres de bière consommés, les tonnes de poils, de cheveux et de cuir, de chaînes et autres accessoires folkloriques.

Pour la technique lumière, sur les deux scènes principales sont déployés 270 lyres asservies Robe (BMFL Blade, Wash Beam et LT, Mega Pointe, six Robospot et six Motion Caméras), 83 projecteurs Martin (MAC 2000 Wash XB et Atomic 3000 LED), 62 Strobes JDC1 GLP, 202 blinders Luxibel, 53 ColorBeam BFX Oxo, 17 Clay Paky Mythos 2, deux poursuites Robert Juliat Lancelot, 12 machines à brouillard DF50 et MDG5000, huit GrandMA 2 (trois Full, quatre Light), un GrandMA 3 light, cinq NPU, deux stations Wysiwyg et un système intercom Riedel.

Ce matériel est déployé par Melpomen B-Live, avec une fourniture des BMFL LT et des kits Robospot par Novelty. Le tout avec l’assistance bienveillante de l’équipe volontaire de Robe Lighting France pour cette première avec de nouveaux projecteurs. La création lumière et la réalisation sont orchestrées par Tristan Szylobryt et Julien Recoque.