Hermès brille grâce à Eos Gio de ETC

La marque de luxe a récemment organisé un événement sur le thème de l’étonnement. L’éclairagiste français Mathieu Cabanes a employé une console Eos Gio de ETC pour éclairer cette occasion. L’événement a eu lieu au cœur de la Camargue et a inclus des performances scénographiées au coucher du soleil, avec la participation de danseurs, d’une musicienne électro, de chevaux et d’une cheffe de chœur. La gestion des lumières était complexe en raison des variations de la lumière naturelle au crépuscule, mais la console Eos a permis d’ajuster les paramètres avec précision. De plus, elle a été utilisée pour éviter d’éblouir les chevaux, mettant ainsi en évidence la polyvalence de cette console en dehors du théâtre.