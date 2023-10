Hervé Déjardin mixe Arthur H avec L-Isa

Hervé Déjardin est le responsable de l’innovation audio à Radio France. Il travaille dans Le Cube, le laboratoire expérimental situé au cœur de la Maison de la Radio. Le Cube est équipé d’un système de monitoring immersif de 29 enceintes, du logiciel L-ISA Studio, d’une station de travail Nuendo et d’une surface de contrôle Yamaha Nuage. « La Vie » ayant déjà été enregistrée en stéréo, Déjardin a travaillé à partir des sessions multipistes et des mixages stéréo finis. « J’ai utilisé les pistes stéréo masterisées comme référence en termes d’équilibre tonal, ce qui m’a permis de respecter la philosophie et la stratégie du mixage », explique-t-il.