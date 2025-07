Quatre écouteurs ambitieux taillés pour la scène

En 2024, le fabriquant allemand Beyerdynamic fêtait son 100e anniversaire. L’innovation a été un pilier de longue date pour offrir aux professionnels des produits de qualité. En se lançant sur le marché des écouteurs intra-auriculaires, cette nouvelle génération est motivée par le désir de proposer le meilleur, et cette fois-ci pour la scène. Rien de plus palpitant pour nos petites oreilles passionnées que de vous faire découvrir la série DT IE.

Avec les universels, il convient de prendre le temps de choisir l’embout le mieux adapté à son oreille. Le fabricant l’a bien compris car il propose deux modèles de différentes tailles.

PRISE EN MAIN

À peine ouverte, la boîte rigide du DT 70 IE donne le ton : Beyerdynamic soigne la présentation. Au centre, les deux écouteurs intra-auriculaires sont emboîtés dans un logement prévu à cet effet, tandis que le câble est enroulé proprement autour. À la prise en main, un constat s’impose. Ils sont petits, très lisses ; les bords sont arrondis et ils pèsent seulement 3 g chacun. Pour clipser les connecteurs dans les oreillettes, il faut faire preuve de doigté car ils glissent facilement des mains. Sous le couvercle, un filet de rangement contient les indispensables accessoires suivants : un adaptateur jack

3,5 mm vers jack 6,35 mm, un sachet avec trois tailles d’embouts en mousse, un sachet avec cinq tailles d’embouts en silicone et un filtre de protection anti-cérumen.

UTILISATION

Le confort est excellent et l’ouverture de la mâchoire ne modifie pas la position de l’écouteur. Ce sont sûrement parmi les plus confortables que nous avons essayés. Le fabricant met en avant le travail qu’il a réalisé à l’aide d’IRM sur les profils auriculaires. Le câble qui contourne l’oreille par le haut est légèrement rigide ; suffisamment pour réaliser sa mission de maintien du ears tout en étant confortable et se faisant oublier petit à petit. Le serre-câble est manipulable aisément et ne glisse pas une fois qu’on le met en place.

Le connecteur rond MMCX permet d’adapter l’angle du câble à sa guise. Il vient se clipser dans l’écouteur. Il y a une dizaine d’année, la plupart des fabricants de in-ears sur mesure avait choisi ce type de connexion et ont tous fait marche arrière à cause de soucis de fiabilité. L’oxydation du connecteur à cause de la sueur ou les mouvements sur scène ont créé beaucoup de pannes. Dans le marché de l’universel, ce connecteur « 360 degrés » demeure présent sur plusieurs modèles concurrents. De toute façon, en cas de besoin, le câble est disponible auprès du SAV du fabricant.

L’efficacité d’un écouteur repose aussi sur l’isolation du son de la scène. Sur ce point, le DT IE nous surprend par la qualité de l’atténuation, rendue performante par deux éléments : d’une part, la petite taille et la forme arrondie des coques qui aident à épouser le conduit auditif ; d’autre part, la qualité des embouts en mousse et silicone.

Pour finir, les écouteurs ont un indice de protection IP68, ce qui les rend théoriquement totalement résistants à la poussière et à l’immersion sous l’eau. Une nouvelle fois, ce n’est pas superflu, sur scène tout arrive ! Vent, pluie, chaleur ou froid… Cette paire de ears est visiblement capable d’y résister.