HH Electronics TENSOR TRE-1001

Descriptif

Le design de cette enceinte est sobre et épuré, ce qui lui confère une certaine classe. La finition de la grille en face avant est soignée. Elle est doublée d’une mousse acoustiquement neutre à alvéoles aérées empêchant le ruissellement de l’eau vers les transducteurs. La caisse en polypropylène noir granité semble pouvoir très bien résister aux affres de la tournée et de la location. HH a su concilier bel aspect et bonne résistance à l’abrasion. La masse de 11,5 kg est dans la moyenne de ce type de produit. Les deux poignées permettent une manipulation aisée de cette enceinte. Les dimensions sont de 530 x 300 x 330 mm. La face arrière est intégralement occupée par le module d’amplification. La base est pourvue d’un puits pour une installation sur un pied standard de 35 mm de diamètre.

Quatre inserts métalliques M8 permettent de suspendre l’enceinte. Une exploitation en position retour est aussi prévue par le fabricant. Cela s’observe par deux détails : sur l’une des faces, celle qui sera en contact avec le sol, quatre ergots sont présents pour la protéger d’une potentielle rugosité de la scène ; de plus le DSP propose un mode « monitor ». Dans cette position en mode retour de scène, l’angle formé entre la face avant et le sol est de 60°, obligeant le musicien à se tenir assez loin de l’enceinte. Même en prenant en compte l’ouverture du pavillon qui est de 90°H x 60°V, donc 60°H et 90°V en position retour, afin de rester dans la partie exploitable du cône de propagation du moteur 1’’ de l’aigu, un musicien de 1,75 m devra se trouver à plus d’un mètre de la TRE-1001. Cela peut s’avérer beaucoup sur des petits espaces.

Le panneau de contrôle simplifié à l’extrême pour plus d’efficacité

Le module amplificateur de grandes dimensions regroupe l’ensemble des réglages et des connexions de l’enceinte. Son utilisation est assez simple. Pour certains, cette simplicité peut être frustrante. Pour d’autres, elle est synonyme de gain de temps et d’efficacité. Si on prend l’exemple de la location dite « comptoir », cela limite le temps passé à fournir à l’utilisateur des explications de fonctionnement et de câblage.

Cela réduit aussi les risques de mauvaise utilisation, mauvais choix dans la sélection du niveau ligne-microphone, égalisation poussée à l’extrême dans le bas du spectre par exemple. Sur la Tensor TRE-1001, rien de tout cela. De la simplicité, rien que de la simplicité. Deux entrées identiques sur combo jack-XLR. Le réglage du niveau et du type de source est regroupé sur un unique potentiomètre. À la position midi de ce potentiomètre, le niveau est à 0. Rotation vers la droite pour un réglage d’une source microphone, rotation vers la gauche pour une source niveau ligne. Vient ensuite le réglage du niveau global de l’enceinte.

Une sortie XLR permet la reprise de ce signal pour cascader plusieurs enceintes. Une diode rouge alerte l’utilisateur d’une surcharge. Le DSP permet d’optimiser le rendu acoustique en fonction de l’utilisation ou du type de musique. Quatre modes sont disponibles : musique, live, retour de scène et voix. Bien évidemment, à chaque mode correspond une égalisation spécifique. Les deux derniers réglages disponibles concernent la connexion de la masse métallique à la masse électrique et l’illumination du logo HH.