Il est 10 h, ce matin de juin. Sous ses atours contemporains, élégants et sobres, le Hï Ibiza a la fière allure de ces bâtiments chics, gestes d’architectes, et souvent réservés à l’accueil d’expositions et événements choisis. La ville balnéaire de Playa d’en Bossa est calme et seules les équipes d’entretien sont à l’œuvre aux alentours du club. Tout est déjà en ordre et il est difficile d’imaginer que des milliers de clubbers ont envahi le lieu la nuit dernière.

A l’intérieur du Hï, c’est un autre ballet qui se joue. Les chariots élévateurs, transpalettes et nacelles ont pris possession du dancefloor. Une équipe de techniciens s’affère à démonter la scénographie de la nuit pour installer celle du prochain set. Dirigés par Bertrand de Saint-Pern, ces techniciens sont salariés de la société High Scream, créée par Romain Pissenem (voir encadré ci-dessous), en charge de la direction artistique du lieu.Bertrand de Saint-Pern a bâti son expérience dans l’événementiel, en région parisienne. Il intervient sur des shows de musique électronique et rencontre les équipes de High Scream qui le sollicitent pour venir à Ibiza. Il assure dès 2013 la direction technique du club Ushuaïa, qui se situe physiquement en face du récent Hï, il suffit de traverser la rue.

Pour le projet du Hï, Bertrand a été impliqué dès l’origine, alors qu’il fallait tout réinventer pour concevoir un club d’exception dans les murs du vénérable Space. Désormais en charge de la direction technique des deux établissements, Bertrand est présent sur place toute la saison, de fin avril à fin octobre. Son travail commence pourtant dès le mois de janvier. Il reçoit alors les demandes des productions des artistes programmés, participe à l’élaboration des designs et vérifie leur faisabilité technique et budgétaire. Il assure ensuite le suivi des plans et des dossiers techniques avec le prestataire, avant de coordonner la livraison des éléments à Ibiza.