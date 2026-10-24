Sommer Cable complète sa gamme Hicon avec des prises encastrables BNC 75 Ω à sertir destinées aux signaux jusqu’à 12G-SDI, notamment en 4K/UHD. Quatre références correspondent à différentes sections de câbles coaxiaux : 0,6/2,8 mm (BNC0.6/2.8FE-UHD), 0,8/3,7 mm (BNC0.8/3.7FE-UHD), 1,2/5,0 mm (BNC1.2/5.0FE-UHD) et 1,6/7,0 mm (BNC1.6/7.0FE-UHD). Les contacts bénéficient d’un plaquage en or dur de 4 µm et le corps est en laiton plaqué or dur. Le raccordement par sertissage assure la liaison mécanique câble-connecteur. Les prises disposent d’un filetage 1/2» pour montage sur panneaux, racks ou boîtiers, et sont également proposées sur adaptateur métallique type D.