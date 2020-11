HIGH END SYSTEMS HPU ET OSV3.14

Le hardware HPU remplace à la fois le DMX Processor 8000 (DP8K) et le Rack Hog 4, dans un rack 2U moderne. Il fonctionne en mode console ou processeur avec une capacité de 64 univers. La marque annonce aussi une mise à jour du système d’exploitation de la Hog4 avec la version v3.14. Cet OS inclut des améliorations parmi lesquelles une nouvelle structure de patches pour intervenir sur des univers internes, qui peuvent être mappés à plusieurs sorties et déplacés d’une sortie à une autre sans clonage d’univers. Le contrôle OSC/MIDI des faders et des encodeurs est désormais possible pour tous les utilisateurs qui disposent d’une console ou du logiciel Hog 4 PC équipé de la connexion Hog-Net, sans pour autant être connecté. ■