HIGH END SYSTEMS OUVRE LES INSCRIPTIONS POUR HOG FACTOR 2019

Ce concours est ouvert à tous les futurs praticiens de l’éclairage (étudiants et apprentis) venus d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient. Les participants programmeront un spectacle musical lumière sur un pupitre Hog via un logiciel de visualisation. Les juges choisiront trois équipes parmi les présélectionnées, qui bénéficieront du voyage et de l’hébergement offert pour le Prolight + Sound 2019. Enfin, les finalistes concourront le 3 avril à Francfort sur le stand High End Systems, devant un public de professionnels de l’industrie et un jury.

Lien pour plus d’informations et inscrire votre équipe.