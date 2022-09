High End SystemS SolaPix 19 XT

ETC présente son dernier Wash, le SolaPix 19 XT de la gamme High End Systems, un SolaPix IP65 conçu pour les évènements en intérieur comme en extérieur. Il intègre un boitier résistant aux intempéries et une lentille frontale scellée pour empêcher la pénétration de poussière, d’eau et autres liquides. La famille Solapix reprend le concept des Pixel Wash avec une grande variété de looks pour créer différentes ambiances, le SolaPix dispose d’un système LED additif RGBB pour des couleurs saturées puissantes et des blancs réglables, une plage de zoom polyvalente de 4.5° à 60°, un moteur d’effets FleX et le Pixel mapping sur tous les modèles. ■

