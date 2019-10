HIGH END SYSTEMS SOLAWASH 1000

Voici le dernier membre de la série des projecteurs asservies Sola. Le SolaWash 1000 est proposé en deux versions : la Ultra-Bright, qui produit un flux ultra-lumineux de 20 000 lumens, et la High CRI, avec, comme son nom l’indique, un IRC élevé de plus de 90 pour un rendu des couleurs précis. Le luminaire comprend un système de couteaux à fermeture complète, un système de mélange des couleurs progressif CMJ/CTO, une roue de sept couleurs, un iris et deux frosts progressifs, medium et heavy. La netteté du faisceau s’obtient sur toute la plage de zoom, de 12 à 55°. La version Ultra-Bright bénéficie également d’un filtre TM-30 pour atteindre les 85 d’IRC. ■