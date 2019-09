Avec son look rétro classique et ses diffuseurs à ailettes, le TurboRay peut être utilisé comme wash à ouverture ajustée ou beam pour des effets. Polyvalent, il offre des contours de faisceau doux, une couleur homogène et une gradation sans accroc. En traçant ou sur une éclairage de surface, il propose, entre autres, une roue de gobos animée et des effets texturés originaux. ■