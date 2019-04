PLS – HIGH END SYSTEMS

#PLS2019 – Hall 12.1 – Stand B41

High End Systems revient sur le devant de la scène avec plusieurs nouveautés, à commencer par le TurboRay. Son look et sa conception originale apporteront aux éclairagistes de nombreuses possibilités d’effets visuels et colorimétriques. HES présente également le SolaFrame 1000, avec son excellent module de découpe, et le SolaSpot 3000, avec ses 37 000 lumens et ses 21 gobos, dont 14 rotatifs. La marque profitera de l’événement pour organiser un concours à destination des éclairagistes : le Hog Factor 2019.