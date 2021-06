Highlite vous présente son site web mis à jour, plus rapide et plus intuitif. Découvrez aussi la marque Showgear – voir notre news dédiée, qui devient la référence pour tous les accessoires, tels que les flight cases, les pieds, les liquides, les équipements de scène, les connecteurs ou encore les rubans adhésifs. ■

Rendez-vous sur : www.highlite.com