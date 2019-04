PLS – HIGHLITE INTERNATIONAL – INFINITY ET SHOWTEC

#PLS2019 – Hall 12.1 – Stand C90/C91

Dernier-né de la famille Infinity Furion, voici la lyre beam B401. Elle est équipée de moteurs précis et rapides et dotée d’une lampe Osram Sirius 7R de 230 W, avec 19 gobos et une molette de couleurs bump-wheel (14 dichroïques + blanc) qui permettent de créer une grande quantité de couleurs éclatées et de reliefs. Enfin, Le Showtec Mistique CO2 Hazer produit un voile extrêmement fin par combinaison de CO2 à basse pression et d’un liquide à base d’huile spécialement conçu pour l’appareil.