HIP HOP SYMPHONIQUE #7

Le rap en tenue de soirée

Depuis 2014 RADIO France organise le concert HIP HOP SYMPHONIQUE. Cette initiative de la radio Mouv’ réunit dans le grand auditorium de la maison de la radio et de la musique, une partie de l’orchestre philharmonique, un groupe hip hop, et une dizaine de grandes figures du rap français pour un concert unique. C’est un vrai défi technique lancé chaque année aux équipes de radio France qui en profite toujours pour valider de nouvelles solutions et améliorer leurs processus. Une gageure rendue encore plus difficile quand on sait que le grand auditorium est au départ un écrin taillé pour la musique acoustique, pas la musique amplifiée.

La Maison de la Radio est située dans le 16e arrondissement de Paris. Bâtie entre 1952 et 1963 par l’architecte Henry Bernard, elle a été imaginée comme une maison-bunker du son et des médias radiodiffusés en pleine guerre froide. Sa rénovation a fait sortir de terre le grand auditorium en 2014, la salle de concert des orchestres et des chœurs de Radio France. Son prestige attire des événements hors normes et sonorisés. Un défi acoustique que relèvent les équipes techniques avec le Hip Hop Symphonique chaque année. Visite guidée.

LE RÊVE – THAT’S 4 MY PEOPLE

La chaîne Mouv’ rêve d’un Hip Hop Symphonique dès la création de l’auditorium. Au cours d’une soirée, dix grands noms du rap français jouent leurs morceaux emblématiques. Ils sont accompagnés du directeur artistique orchestrateur Issam Krimi et de son groupe The Ice Kream, de l’Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Dylan Corlay qui interprète des orchestrations écrites par Issam Krimi et Camille Pépin.

2022 est la septième édition d’un programme qui est un succès public phénoménal totalisant 100 millions de vues sur YouTube et la participation d’artistes tels que IAM, Passi, Oxmo Puccino, Bigflo et Oli, Lous and the Yakuza, Sofiane, MC Solaar, SCH, Youssoupha, Meryl ou encore Ninho.

Sur le plateau, on retrouve donc quelques 70 musiciens, les artistes Chilla, Bianca Costa, Davinhor, Le Juiice, Vicky R, les quatre beatboxeurs Berywam, Fianso, Fresh, Soprano, Gazo et Kalash. Cette année, la présentation de la soirée est tenue par le comédien Jean-Pascal Zadi. Le collectif Integraal de chant-signeurs interprète en langue française des signes les paroles pour les personnes avec une déficience auditive.

L’équipe son, très stable depuis cinq ans, peaufine sa méthode pour améliorer chaque année le rendu.

Pour la première édition lancée tout feu tout flammes, l’ensemble des musiciens était sur le plateau et peu de précautions acoustiques avait pu être anticipées. Issam jouait sur un piano acoustique et l’orchestre pop sur des amplis. Tout le monde était aux retours au sol, les chanteurs seuls aux ears. Sur la septième édition, le réalisme et les compromis ont largement gagné du terrain sur le plan de scène et le set-up. L’orchestre est seul sur le plateau – pourvu d’une moquette sur mesure – avec les chanteurs, et Issam qui joue sur un silent piano Yamaha. Le gradin des chœurs situé à l’arrière au niveau du premier balcon est équipé pour accueillir the Ice Kream qui joue sur DI box sans ampli. La batterie est littéralement enfermée dans un caisson insonorisant. Tous les musiciens jouent avec des intra-auriculaires, des casques Beyer DT 252 ou des Sennheiser HD25. Tous les musiciens, et c’est une gageure. L’Orchestre philharmonique est un orchestre de radio qui a plutôt l’habitude d’être la star, moins d’être l’accompagnant. Encore moins de travailler comme les orchestres de studio avec un retour oreillette et un clic. Le moindre violon déposé sur une chaise à la pause vaut une année de salaire, le manipuler pour y installer un micro est sensible.