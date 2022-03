Hisense HAIO138

Le HAIO138 est un écran LED tout-en-un Full HD multiplateforme (Windows/IOS/Android). Véritable outil collaboratif, il est équipé d’un logiciel de visioconférence, d’un système audio HD et du partage d’écran sans fil. Il dispose d’une grande taille d’affichage de 138’’, d’un pitch de 1,59 mm, d’une luminosité de 1 000 nits, d’un contraste de 7000:1 et d’un angle de vision de 160°. Avec son installation facile, sur un support mobile ou mural, le contrôle à distance et une maintenance simplifiée, il trouvera idéalement sa place dans les salles de réunion. ■