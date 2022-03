Hisense Série RB

La série RB sera déclinée en trois tailles, équipée d’une dalle tactile 4K Ultra HD, d’une barre de son, d’un tableau blanc avec reconnaissance de formes et partage de contenu par QR code. Une caméra enfichable associée à six micros simplifient la visioconférence et les interactions seront possibles grâce aux commentaires en temps réel et un outil de vote par smartphone. Quatre sources pourront être partagées sans-fil avec le Dongle, une application, le hotspot et désormais la transmission tactile NFC. La série B, avec son interface intuitive, est un outil complet et simple d’utilisation pour les environnements professionnels et éducatifs. ■