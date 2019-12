HK Audio Linear 7 112 FA et 118 Sub A

De la petite enceinte Lucas Nano jusqu’au système line array double 10’’, le catalogue HK Audio est très vaste. La gamme Linear représente depuis longtemps le haut de la gamme grand public, et HK Audio vient d’y ajouter la série Linear 7. C’est une évolution de la série Linear 5 qui intègre les dernières technologies utilisées dans le domaine de l’audio pro. Conçue et fabriquée intégralement en Allemagne, elle propose, entre autres, de nouveaux haut-parleurs, un nouveau système d’amplification, de fortes ressources DSP, des niveaux sonores élevés ainsi qu’une gestion par réseau du DSP, une connectivité AVB Milan et un preset cardioïde pour le caisson de basses.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

La série Linear 7 comporte quatre modèles d’enceintes large bande, de la L7 110 XA à la L7 115 FA en passant par la L7 112 XA et la L7 112 FA. Le nombre situé après la centaine donne évidemment le diamètre du haut-parleur de grave. La mention XA correspond à un modèle polyvalent dédié à la façade ou au retour alors que FA renvoie exclusivement à la façade (la différence est dans l’ébénisterie adaptée ou non aux retours, ce qui signifie que le volume interne sera plus grand pour les modèles FA, cela leur procure une fréquence de coupure basse plus faible). Enfin, la gamme est complétée par un caisson de basse 118 Sub A équipée, comme son nom l’indique, d’un 18’’.