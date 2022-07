HK Audio Move 8

HK Audio est bien connu pour ses productions d’enceinte audio et Hughes & Kettner pour celle de ces amplis de guitare. Pas étonnant que la HK MOVE 8 propose un certain nombre de fonctions spécialement dédiées aux guitaristes. Cette enceinte en bois (MDF) aux dimensions de 410 mm de hauteur, 290 mm de large et 280 mm de profondeur a un volume de 33,29 dm3. Sa masse de 8,5 kg reste correcte. La finition satinée et légèrement texturée est très réussie. La trappe batterie s’ouvre rapidement et sans outil, elle donne accès à deux batteries mais l’enceinte peut fonctionner avec une seule. La Move 8 est pourvue de quatre entrées audio. Les deux premières sont identiques et utilisent des connecteurs de type combo XLR/jack, le microphone en XLR et la ligne en jack. Quatre réglages sont possibles, le niveau d’entrée, les niveaux aigus et graves et le niveau de la réverbération. L’entrée trois est dédiée aux guitares.

Elle propose en plus une simulation d’un baffle équipé d’un haut-parleur Celestion. Un interrupteur assure la mise en route de cette simulation. Par l’intermédiaire de trois embases jack 6,35 mm, elle propose aussi une sortie pour une télécommande par « footswitch » de la réverbération et une sortie couplée à une entrée pour insérer un effet externe. La quatrième entrée se voit juste munie d’un réglage de volume agissant sur le niveau de la source connectée au mini-jack et sur le niveau de l’audio en streaming. Bien sûr, il existe une application disponible gratuitement pour Android et appareils Apple. Elle reprend les réglages présents sur l’enceinte et un peu plus. Nous y trouvons un cor-recteur grave et aigu pour l’entrée quatre et des effets spécifiques karaoké. Pour l’entrée guitare, on trouve un simulateur de « saladier » Celestion et des effets de type tremolo, chorus et flanger.