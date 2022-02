HK Audio Sonar 112Xi

HK Audio nous propose une enceinte toute en courbe et arc de cercle. La face avant est protégée par une grille métallique doublée d’un tissu noir résistant aux projections d’eau. Les faces supérieures et inférieures présentent toutes les deux des courbures qui donnent à cette enceinte une véritable signature visuelle. Les deux poignées, une sur le côté vertical et une sur le dessus, garantissent la prise en main. Les dimensions sont dans la moyenne pour ce type de produit : 625 x 370 x 360 mm (h x l x p), la masse est de 16 kg.

Le haut-parleur de grave est associé à un moteur de 1’’ équipé d’une bobine de 1,35’’, le pavillon est asymétrique 90° par 60°. L’enceinte peut être suspendue grâce aux points d’accroche M10 intégrés. Elle peut aussi servir de retour de scène posée à même le sol. Le Bluetooth est de type TWS, True Wireless Stéréo. Deux 112Xi peuvent donc être exploitées simultanément pour une diffusion stéréo du streaming audio. L’application Sonar Remote pour tablettes sous IOS et Android permet un pilotage à distance de l’ensemble des réglages de l’enceinte ; contrôle des niveaux des canaux d’entrées, des égalisations trois bandes, des modes de diffusions…