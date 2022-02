HK Linear 9, modulaire longue portée

Le modèle phare de la famille Linear 9 est le 210 LTA, une enceinte point source à courbure constante intégrée et évolutive avec des capacités de longue portée exceptionnelles. Sa dispersion précise de 60° x 25° au-dessus de 1,35 kHz peut être pivotée à 90°. Équipés du même contrôleur DSP que le 210 LTA, les modèles Linear 9 110 XA et 112 XA sont des haut-parleurs multifonctionnels compacts conçus pour répondre aux multiples besoins des prestataires : en tant que wedge, petite façade sur trépied, infill, accrochés… La famille Linear 9 est complétée par deux subwoofers cardioïdes très efficaces et faciles à utiliser. ■