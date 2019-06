HOG 4 PC SUR CLÉ USB ETCNOMAD

La clé USB ETCnomad prend désormais en charge Hog 4 PC, avec la nouvelle version 3.12 de l’OS des consoles High End Systems, fabricant de projecteurs asservis et de consoles pour l’industrie du divertissement. Tous les utilisateurs travaillant déjà avec la clé USB ETCnomad auront un accès direct à Hog 4 PC. En plus de ce logiciel, la clé permet aux utilisateurs d’accéder à Eos Family, Cobalt sur des ordinateurs portables et de bureau. Cet outil existe en « kit éducation », qui offre un tarif spécial. Plus de détails sur les produits sont disponibles en ligne sur etcconnect.com/etcnomad. ■