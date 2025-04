On tour since 1943…

Créée en 1942 aux États-Unis, le spectacle de patinage artistique Holiday On Ice tourne dans le monde entier. Et ce fut le cas dès 1950 en France. C’est le spectacle No Limits qui se produit actuellement dans 14 villes de l’Hexagone, avec une équipe réunissant 25 nationalités et une moyenne d’âge de 32 ans.

À l’instar d’autres célèbres formats anglo-saxons, Holiday on Ice est toute l’année sur la route, plusieurs troupes se divisant le monde. La France fait partie de la tournée dite Europe, qui regroupe l’Hexagone, les Pays-Bas et l’Autriche. En 2024, No Limits a joué en Allemagne tandis que la tournée Europe accueillait l’autre spectacle en cours, A New Day. En 2025 c’est au tour de l’Europe d’accueillir No Limits, avec Léo Hériteau aux manettes, que nous retrouvons au Zénith de Paris.

C’est lors de son cursus de BTS audiovisuel, au lycée Léonard de Vinci de Montaigu (Vendée), que Léo se familiarise avec deux univers qui le passionnent, à savoir la vidéo et la lumière. Un stage chez Disney le conforte sur la pertinence de son orientation. Dès son diplôme obtenu en 2023, et en répondant à une petite annonce, il intègre l’équipe d’Holiday on Ice comme électricien. Peu de temps passe avant que la production lui propose de devenir le pupitreur de la tournée No Limits Europe. Léo a aujourd’hui 21 ans. Pierre Corneille n’affirma-t-il pas « La valeur n’attend point le nombre des années » ?

Le spectacle No Limits compte près de 40 patineurs, qui évoluent sur une étendue de glace créée à l’aide d’une remorque dédiée à la réfrigération et faisant partie du kit de tournée. Ce principe de patinoire itinérante a été imaginé par les créateurs d’Holiday on Ice dès les années 1940, pour permettre l’itinérance du spectacle.

Un des premiers enjeux de la production consiste d’ailleurs à adapter les dimensions de la patinoire à celles de la salle accueillant la date. Des variations parfois importantes, qui vont demander à Léo de repenser son dispositif pour respecter la création scénographie. Nous y reviendrons.

SONO Mag : Léo, peux-tu nous décrire ton dispositif ?

Léo Hériteau : L’équipement principal des side et front truss est constitué par des Sinus Profile Clay Paky, équipés de lampes à décharges. Ils ont un rôle de key light, et doivent satisfaire le public réparti à 180° autour de la patinoire. Seize autres Sinus Profile sont répartis en V à l’aplomb de la glace pour générer les effets d’animation sur la surface et les projections de gobos. On trouve une dernière rampe de ces projecteurs au-dessus du proscenium. Ils agissent en backlight, complémentaire de notre keylight. L’ensemble de notre lumière principale est donc réalisé avec les Sinus Profile.