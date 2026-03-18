C’est avec tristesse que nous relayons le décès de Lionel Tachet, gérant de l’entreprise Axilum, survenu le vendredi 27 février 2026. Il a consacré sa vie à faire grandir Axilum avec passion, rigueur et dévouement. Beaucoup d’entre vous le connaissaient comme un professionnel engagé, attaché au travail bien fait et aux relations humaines.

Quentin Tachet continuera à faire vivre Axilum en honorant les valeurs qui lui ont été transmises, avec la même exigence et la même humanité qui l’animaient. Nos pensées accompagnent ses proches, ses collaborateurs et l’ensemble des équipes d’Axilum.