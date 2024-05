Alimenté électriquement via les rails d’éclairage et équipé d’une réception audio sans fil, le système Otarkio permet des installations rapides, évolutives et rentables. Ces enceintes sont équipées de la technologie DECT, qui optimise la communication audio, à l’abri des perturbations causées par les téléphones portables, le Wi-Fi ou le Bluetooth. Associé à une amplification numérique et à un DSP FIR programmé par les ingénieurs d’Hortus Audio, son installation est instantanée et ne nécessite aucune interruption majeure des activités de l’entreprise. Il suffit de positionner les enceintes sur les rails d’alimentation existants et de connecter la communication audio sans fil au lecteur.