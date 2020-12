HOUCINE EN STARWAY

Révélé lors des premières éditions de la Star Academy, le chanteur Houcine a donné son spectacle Remember the Funk au palais des congrès de Vittel (Vosges). Nikos Magie Events a été choisi comme prestataire lumière. En plus de l’éclairage classique de la salle, il a déployé un ensemble Starway composé de neuf asservis Dino, dix Servo Color 4K, huit Servo Beam 2R et quatre Mini Vega, plus la machine à brouillard Base Hazer Pro. « Les Dino nous ont bluffé : très compacts, fort rendu lumineux, effets volumétriques, prismes et couleurs exceptionnelles. Quant au Mini Vega, grâce à la programmation de ses deux anneaux RVB, il s’adapte aussi bien au show qu’à l’événementiel », précise Nicolas Villemin, directeur de Nikos Magie Events. ■