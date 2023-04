Hubert-Felix Thiéfaine

Tournée nationale, équipe locale

Hubert-Félix Thiéfaine chante depuis le début des années 1970, et peut compter sur la fidélité sans faille d’un public transgénérationnel connaissant ses textes de la première à la dernière ligne. Après les 75 dates en clubs et théâtres de la tournée « Unplugged », c’est en version « Replugged » et en Zéniths que Hubert retrouve ses fans. Pour rencontrer l’équipe, nous avons profité de la date de Dijon, ville où est implantée la société de production Lorelei, qui gère la tournée.

La première partie de la tournée, nommée « Unplugged », a proposé un spectacle plutôt acoustique et joué dans des salles de jauge moyenne, de 1 000 à 1 500 places. L’état d’esprit était celui de la proximité, de la chaleur, une ambiance très organique. Pour « Replugged », la suite de la tournée, la volonté était de produire un spectacle plus froid, plus électrique. La scénographie a été imaginée en interne, notamment par Lucas Thiéfaine, puis développée par l’ensemble de l’équipe dont Laurent Garnier, qui a conçu les lumières, et Julien Mercure.

Musicien de tournée, backliner, Julien a arpenté les scènes dès 2005. Il a aussi l’expérience de l’accueil sur d’importants festivals et tournées. En 2014, il devient régisseur plateau et directeur technique de Hubert. Il apprécie la forme d’humanité qui se dégage des projets Thiéfaine, avec une quête artistique et technique conjointe, chacun apportant sa pierre à la construction du projet, sans hiérarchie arbitraire.

Julien Mercure : Nous avons choisi une scénographie géométrique orientée dans le sens face lointain, ce qui nous a menés à une forme de tunnel très industriel. Il est constitué d’éléments assez communs comme les tulles, les ponts et les praticables. La scénographie colle parfaitement aux titres de Hubert tels qu’ils ont été orchestrés pour cette tournée « Replugged ». Cela change radicalement de ce que nous avions proposé pour la tournée des 40 ans. Le plateau des Zéniths était alors entièrement ouvert, avec l’ensemble de la technique à vue. La scénographie de « Replugged » revient aux sources, on retrouve des idées utilisées dans les années 1980, au début de la carrière d’Hubert. Et nous avons conçu l’ensemble comme un tout, scénographie, lumière et son forment un ensemble cohérent.

Pour parler son, direction la régie façade pour retrouver Sébastien Rouget. Les retours d’Eddy Mitchell au début des années 2000, un bout de route avec Xavier Gendron à qui il voue une admiration bien méritée, puis Sardou, Zazie et d’autres artistes de l’écurie Camus… Sébastien arrive dans l’équipe de Hubert-Félix Thiéfaine en 2006, pour le mixage des retours. Depuis la tournée « Unplugged » de 2022, il a basculé en façade. Et Sébastien signe à nouveau le son de salle sur la tournée Zéniths « Replugged ».

SONO Mag : Quelle sont les différences d’approche entre le rôle d’ingé-son façade et retour ?

Sébastien Rouget : Lorsqu’on mixe les retours, on est au contact direct des artistes. L’ensemble du travail que l’on réalise est orienté vers eux, pour leur confort sur scène. L’aspect psychologique du rôle de l’ingé-son des retours est fondamental. En façade, le mixeur travaille comme il l’entend et fait ses propres choix à partir des souhaits artistiques des musiciens.

Je pense pouvoir affirmer que mon expérience du mixage des retours, particulièrement lorsque l’on utilise des ears, a été très bénéfique dans mon approche du mixage de façade. Pour les ears, tu te dois d’être très exigeant sur le choix des réverbes et des différents traitements.

Sur le concert des 40 ans de discographie, qui a été le dernier que j’ai réalisé aux retours, j’avais douze mix à effectuer. Onze pour les musiciens et un pour les bakliners. Pour y parvenir, tu dois être en même temps à l’écoute de chacun et très efficace dans tes choix. Toutes les méthodes que tu mets en place, tous les essais que tu réalises, te permettent ensuite d’agir plus vite et plus finement dans les mixages. Et cette agilité peut être exploitée utilement dans le mixage de façade. Et comme tu n’as plus qu’un seul mix à réaliser, tu peux d’autant plus te focaliser sur les détails.