IA(s) génératives avec ComfyUI

12 Sep 2025 | News Son

78 SONO MAGAZINE NEWS WHITIAUDIOFORMATION FormationComfyUI

Whiti Audio Formation lance une formation intensive dédiée à ComfyUI, l’outil open-source incontournable pour maîtriser les intelligences artificielles génératives. Du 17 au 21 novembre 2025, rejoignez Uriel Deveaud au Whiti Audio Campus à Orléans (45). Apprenez à installer, configurer et exploiter ComfyUI pour créer vos propres workflows, manipuler des modèles comme Stable Diffusion, Flux, Stable Audio ou encore entraîner des modèles personnalisés. Une formation conçue pour les graphistes, vidéastes et créateurs numériques souhaitant maîtriser les dernières technologies IA.
Inscrivez-vous : https://formation.whitiaudio.fr/formations/comfyui-modele-ia-open-source

