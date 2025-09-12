Whiti Audio Formation lance une formation intensive dédiée à ComfyUI, l’outil open-source incontournable pour maîtriser les intelligences artificielles génératives. Du 17 au 21 novembre 2025, rejoignez Uriel Deveaud au Whiti Audio Campus à Orléans (45). Apprenez à installer, configurer et exploiter ComfyUI pour créer vos propres workflows, manipuler des modèles comme Stable Diffusion, Flux, Stable Audio ou encore entraîner des modèles personnalisés. Une formation conçue pour les graphistes, vidéastes et créateurs numériques souhaitant maîtriser les dernières technologies IA.
Inscrivez-vous : https://formation.whitiaudio.fr/formations/comfyui-modele-ia-open-source
IA(s) génératives avec ComfyUI
Whiti Audio Formation lance une formation intensive dédiée à ComfyUI, l’outil open-source incontournable pour maîtriser les intelligences artificielles génératives. Du 17 au 21 novembre 2025, rejoignez Uriel Deveaud au Whiti Audio Campus à Orléans (45). Apprenez à installer, configurer et exploiter ComfyUI pour créer vos propres workflows, manipuler des modèles comme Stable Diffusion, Flux, Stable Audio ou encore entraîner des modèles personnalisés. Une formation conçue pour les graphistes, vidéastes et créateurs numériques souhaitant maîtriser les dernières technologies IA.
