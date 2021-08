ID84, L’ENCEINTE COLONNE SIGNÉE NEXO

Premier modèle de ce type réalisé par le fabricant, l’ID84 propose une réponse de 90 Hz à 20 kHz et est capable de déployer 135 dB. La dispersion est soigneusement contrôlée. A l’horizontale, elle correspond à 100°, et l’utilisateur peut choisir de la commuter à la verticale entre +0/-10 et +0/-25°. Des préréglages sont définis pour chaque choix de directivité. Au-delà de la voix ou la musique d’ambiance, l’ID84 se revendique capable d’assurer le rappel d’une diffusion principale pleine bande. Elle partage la même réponse en phase que les autres enceintes Nexo. On compte aussi dans la gamme un sub dédié IDS312, qui contient trois haut-parleurs de 12” et prolonge la réponse jusqu’à 40 Hz. ■