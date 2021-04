IDEA EXO SM16-A

Idea couvre de nombreux segments du marché pro grâce à un catalogue fourni qui comprend cinq systèmes line-array, une gamme d’installation, un panel étendu de subs, des point-sources et des enceintes polyvalentes façade/retour Exo, dont la SM16 est la dernière-née.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

La SM16 est conçue pour occuper un faible encombrement sur scène, proche des retours en 12” coaxiaux les plus compacts du marché. Equipée de deux boomers de 8” et d’une puissante compression à bobine 3” chargée par un pavillon en aluminium réalisant 50 et 80° d’ouverture constante, elle annonce 136 dB SPL crête à 1 m et une bande passante qui descend à 52 Hz à -10 dB.La SM16-A, version active, embarque un ampli Powersoft et une carte DSP qui offre en face arrière les connectiques nécessaires (Powercon d’alimentation et de chaînage, XLR d’entrée et de chaînage), ainsi qu’un réglage du volume et la possibilité de commuter entre quatre presets d’utilisation. Le DSP assure également la protection active des haut-parleurs.

UTILISATION

La SM16 s’utilise uniquement via l’un des quatre presets d’usine, que l’on ne peut pas ajuster soi-même puisque l’accès au DSP est protégé par un mot de passe. Le preset « stage monitor » concerne l’usage de l’enceinte en retours type bain de pied et « close field » l’utilisation en retours de proximité pour les batteurs. Le preset « full range » donne le son de façade large bande et, en cas d’utilisation avec un sub, on peut opter pour le preset « 100 Hz HPF », qui filtre les graves.

Côté manipulation, la SM16 offre une ergonomie simple mais efficace. Bien que l’enceinte pèse près de 30 kg, la préhension reste aisée grâce à une poignée disposée sur la face opposée à l’embase de pied. Des lamages additionnels derrière la grille, de part et d’autre de l’enceinte, apportent des prises supplémentaires. Des patins permettent de poser l’enceinte à 30° ou en vertical.