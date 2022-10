iForte, un Forte IP65

La gamme la plus puissante de Robe s’étend avec l’iForte, classé IP65, qui combine une sortie forte puissance et de multiples effets. À peine 1,5 kg plus lourd que le Forte standard, iForte offre la qualité et les caractéristiques du Forte. Le système de protection contre les infiltrations permet d’effectuer sur site et sans outils supplémentaires les procédures de maintenance standard, telles que l’échange de Transferable Engine et le remplacement des gobos. La fonction RAINS (Robe Automatic Ingress Neutralization System) gère le contrôle de l’humidité, de la température et de la pression, en utilisant une surveillance active pour éliminer automatiquement toute humidité détectée. ■