ÎLE ET AILES AVEC JBL, UNE SONORISATION À LA HAUTEUR

A Noirmoutier, plus de 20 000 personnes ont assisté à un show aérien de haute voltige mené par les Alphajet et Rafale de la Patrouille de France. Prestataire son sur l’ensemble de l’événement, Daddy Production a dû déployer 10 enceintes line array à courbure constante JBL VRX932LA associées à quatre subwoofers VRX918S et deux STX828S, qui ont été distribués le long de la plage à proximité du podium par plots de deux têtes et amplifiés par trois I-Tech 9000HD et un I-Tech 4X3500 de Crown. Les sources étaient mixées sur une console connectée Soundcraft Ui24R qui ne craignait pas le sable. En fin de journée, le système JBL VTX a permis également la sonorisation de la B17 Party qui accueillait quatre DJs. ■