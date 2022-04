Illumination au Martinez de Cannes

L’hôtel Martinez de Cannes a récemment été illuminé dans le cadre de l’ILTM (International Luxury Travel Market), un événement international destiné à rassembler les professionnels du voyage haut de gamme. Leblanc Illumination a mis en lumière la façade de l’établissement à l’aide d’une installation en Twinkly Pro comprenant 460 guirlandes 250 LEDs AWW, 77 contrôleurs Ethernet six ports, 16 switchs Ethernet six ports et un routeur 4G Wi-Fi. Twinkly Pro permet de configurer à l’infini des animations et offre une multitude d’effets qui peuvent être personnalisés, de la vitesse aux couleurs, le tout à partir d’un smartphone. ■