ILLUMINATIONS À LA PATINOIRE D’ANGERS

La patinoire de la ville d’Angers (Maine-et-Loire), gérée par l’UCPA (Union des centres sportifs de plein air), qui abrite les matchs du club professionnel de hockey sur glace des Ducs d’Angers, sert aussi sa communauté avec des activités telles que des cours de hockey, de karting et de patinage. Le système d’éclairage polyvalent financé par l’UCPA et installé par Club Services permet de créer une ambiance de type clubbing le soir ou des ambiances plus lentes et colorées pendant les séances familiales. Quatorze projecteurs Rogue R2X Spot sont utilisés pour éclairer la « Piste olympique », et 10 des appareils mobiles de 300 W sont déployés sur une « Piste loisirs ». ■