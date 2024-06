Avec APG NESS

Carrefour des milieux scientifiques et de la recherche, du public et des artistes et ouverte à tous, la biennale internationale du son vit sa troisième édition, placée sous la thématique de l’immersion sonore. L’événement a lieu dans la Sarthe, au Mans, ville dont le rayonnement est international dans l’univers de l’acoustique, dans les champs de la formation, la recherche, l’innovation et l’action culturelle.

Si les communicants de l’événement s’enthousiasment sans doute un peu en annonçant que la biennale accueille avec le dôme sonore « le premier équipement sonore au monde dédié au son immersif », il est en revanche cohérent de dire que c’est au cours de cette biennale que la solution NESS du groupe Arbane, également dédiée au son immersif, a vécu un déploiement opérationnel d’une ampleur inédite.

C’est au sein de la salle semi-anechoïque du CTTM – Centre de transfert de technologie du Mans – que le fabricant français d’enceintes acoustiques (APG, Active audio) a installé son setup. Et c’est l’artiste Pilah qui a investi le lieu. Versé dans le dub, et en particulier le « stepper », sa version énervée, Pilah compose des titres roots et radicaux, à la croisée du reggae et du dub des origines.

Le projet DUB Re-Evolution est une création de Pilah pour Le Mans Sonore. Il s’appuie sur les fonctionnalités de spatialisation du logiciel NESS développé par Arbane Group.

NESS, l’immersif pour tous

Développé comme la plupart des autres solutions à partir de principes et d’algorithmes comme Max/MSP, disponibles dans le domaine public, Ness est un logiciel gratuitement mis à disposition par le groupe Arbane. Application standalone, elle fonctionne sur Mac et PC et avec tout type de carte son USB ou Dante. Elle permet de gérer jusqu’à 16 sources et 32 canaux de sortie. Les retours d’utilisateurs, comme à l’occasion du Mans sonore, permettent de calibrer les évolutions de la solution.

Pour la spatialisation, Ness retient une déclinaison du principe de la WFS – synthèse de front d’onde. Compatible OSC et Midi, il peut s’intégrer dans les workflows les plus variés. De plus, Ness est agnostique, c’est-à-dire qu’il ne dispose d’aucune limitation quant à la marque et aux modèles de hauts parleurs utilisés. Arbane recommande toutefois la gamme point source APG IX pour sa dispersion large, permettant la couverture immersive de vastes espaces.

Cette série comprend cinq références, en woofers de 5, 6, 8, 12 et 15’’ associés à un tweeter de 1 ou 1,4’’. Elles sont déclinées en versions d’intérieur et d’extérieur. L’agencement des haut-parleurs est coaxial.

Le setup de la salle semi-anéchoïque

Nicolas Robert travaille avec APG depuis les 20 ans qu’il est professionnel du son. Il intervient régulièrement en opérateur système en festival, est présent sur des tournées et intervient au Grim Edif comme formateur. Il est l’ingénieur du son du projet et a participé activement à sa mise en œuvre.