Joyau architectural du Pas-de-Calais, la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Vaast-d’Arras accueille depuis mai 2024 un spectacle son et lumière. Coordonné par One Events & Live, avec plus de 200 projecteurs Starway, dont le spot asservi Dino, ce show immersif et onirique met en valeur la beauté de ce lieu historique.