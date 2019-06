Immersion sonore en festival

Le son immersif… Vaste sujet de discussions, de réflexions et de développements actuellement. Pendant que les leaders de la diffusion audio s’affrontent à coups de matrices et d’algorithmes, les utilisateurs, eux, doivent apprendre à s’adapter et évoluer afin de ne pas louper leur passage dans la troisième dimension sonore. Bien que les projets utilisant ces technologies fleurissent aujourd’hui à travers le monde, pour le plus grand bonheur des oreilles du public, nous nous sommes penchés sur la réalité de leur exploitation en festival. Comment accueillir ? Comment se préparer à être accueilli ? Comment continuer à parler le même langage ? Décryptage aux côtés de l’équipe d’Eurolive qui a proposé aux artistes et techniciens invités du festival Mythos, à Rennes, de se plonger avec eux dans le son 3D grâce à leur système d&b Soundscape.